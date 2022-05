Webversie Outlook werkt vanaf 17 augustus niet meer volledig in IE 11

Vanaf 17 augustus hebben Microsoft 365-apps en -diensten geen ondersteuning meer in combinatie met IE 11. Het eerste gevolg daarvan is dat alleen nog de Light-versie van de Outlook Web App beschikbaar is voor gebruikers met een Microsoft-account.

De Outlook Web App is na 17 augustus voor gebruikers met een AAD -account nog te gebruiken in combinatie met Internet Explorer 11, maar krijgt vanaf dan geen nieuwe functies meer. Gebruikers met een Microsoft-account worden vanaf de genoemde datum doorgestuurd naar de Light-versie van de Outlook Web App.

De wijzigingen zijn het gevolg van het einde van de ondersteuning van Microsoft 365 op IE 11. Microsoft kondigde dat vorig jaar al aan en maakt daar nu details over bekend. Gebruikers kunnen vanaf 17 augustus mogelijk problemen ervaren met Microsoft 365-diensten, of er helemaal niet meer mee verbinden, als ze IE 11 gebruiken, schrijft het bedrijf. Ondersteuning is dan niet meer beschikbaar; gebruikers moeten overstappen op de Edge-browser, of een andere ondersteunde webbrowser.

Ook de mogelijkheid om SharePoint-bestanden te openen met IE11 of File Explorer, wijzigt vanaf 17 augustus. De functie werkt nog wel, maar wordt niet verder ontwikkeld. Microsoft adviseert gebruikers over te stappen op een moderne browser. Alle andere apps en diensten worden in de 'weken en maanden daarna' uitgefaseerd op IE 11. Iedere app en dienst krijgt daarvoor een eigen schema, aldus Microsoft. Eind vorig jaar stopte Microsoft al met de ondersteuning van Teams in combinatie met IE 11.