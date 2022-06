Microsoft stopt volgend jaar met ondersteuning van Internet Explorer

Microsoft stopt op 15 juni 2022 met het ondersteunen van Internet Explorer 11, de laatste versie van die webbrowser. De browser wordt daarmee in Windows 10 definitief vervangen door Microsofts nieuwere browser, Edge.

"Het afgelopen jaar hebt u wellicht gemerkt dat we ons verwijderen van ondersteuning voor Internet Explorer", schrijft Microsoft-medewerker Sean Lundersay in een blogpost. Hij beschrijft daarbij dat het bedrijf eerder aankondigde dat het dit jaar zal stoppen met Internet Explorer-ondersteuning Microsoft 365-diensten. "Vandaag bevinden we ons in de volgende fase van die reis. We kondigen aan dat de toekomst van Internet Explorer op Windows 10 in Microsoft Edge ligt."

Internet Explorer 11 bereikt volgens Lundersay een eol -status in de reguliere versies van Windows 10 en Windows 10 IoT. De ontwikkelaar benadrukt daarbij dat Internet Explorer 11 wel beschikbaar blijft voor Windows Server en de LTSC -versie van Windows 10. Ook Windows 8.1 en de extended security updates-versie van Windows 7 behouden de webbrowser, blijkt uit een extra blogpost van Microsoft.

Daarnaast bevat de Edge-browser een Internet Explorer-modus. Microsoft voegde die functie een aantal jaar geleden toe aan de webbrowser. De IE-modus biedt ondersteuning voor apps en websites die alleen worden ondersteund binnen Internet Explorer, wat handig kan zijn voor bedrijven die nog afhankelijk zijn van dergelijke sites of software. Deze modus ondersteunt bijvoorbeeld ActiveX-controls. Microsoft belooft deze IE-modus minstens tot en met 2029 te ondersteunen in de Edge-browser.

Internet Explorer werd in 1995 uitgebracht door Microsoft, en was jarenlang 's werelds meest populaire webbrowser. Twintig jaar na de release van IE bracht Microsoft zijn Edge-browser uit, als vervanging van Internet Explorer. Daarmee zat het einde van de webbrowser er al een tijdje aan te komen. Zoals Lundersay in de blogpost meldt, stopt het bedrijf op 17 augustus al met Microsoft 365-ondersteuning voor Internet Explorer. Vanaf die datum kunnen gebruikers geen online diensten van het bedrijf meer gebruiken, zoals OneDrive, Outlook en Office 365-apps. De webversie van Teams wordt sinds november al niet meer ondersteund in Internet Explorer.