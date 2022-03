Edge 92 krijgt Automatic Https-functie die versleutelde verbindingen forceert

De nieuwe versie van Edge krijgt een functie om automatisch over te schakelen van een onbeveiligde HTTP- naar een Https-verbinding. Het gaat om een test in een previewversie van de browser.

De functie heet Automatic Https en is vergelijkbaar met plug-ins zoals Https Everywhere. Microsoft zegt dat de feature in een previewversie van Edge 92 komt. Testers in het Canary- en Developer-kanaal kunnen de functie inschakelen door de flag edge://flags/#edge-automatic-https aan te zetten. De feature is dan met een toggle aan en uit te zetten.

Microsoft maakt onderscheid tussen twee typen websites. Automatic Https kan worden gebruikt bij alle http-websites, maar ook alleen bij websites die 'waarschijnlijk https ondersteunen'. Die laatste categorie is de standaard, zegt Microsoft. Het gaat om websites die weliswaar een https-verbinding aanbieden, maar verkeerd zijn geconfigureerd en die daardoor niet aanbieden. Via die categorie zegt Microsoft dat gebruikers geen verbindingsproblemen krijgen met websites die ze willen bezoeken. Het bedrijf houdt zelf een lijst bij met sites die zo verkeerd zijn geconfigureerd.