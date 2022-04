EFF stopt met ontwikkeling van Https Everywhere-browserextensie

De Electronic Frontier Foundation stopt eind dit jaar met de verdere ontwikkeling van zijn Https Everywhere-browserextensie. Volgens de makers wordt het protocol door genoeg browsers standaard ondersteund om de ontwikkeling te staken.

Vanaf volgend jaar zal de extensie in onderhoudsmodus geplaatst worden en dat tot het einde van 2022. Daarna wordt de ontwikkeling definitief gestaakt en raadt de Electronic Frontier Foundation aan om via browsers te surfen die een native https-only modus aanbieden zoals Firefox, Chrome, Safari en Edge.

De Https Everywhere-extensie verhindert dat browsers onbeveiligde Http-verbindingen tot stand brengen door door te verwijzen naar een domeinnaam die het veiligere Https-protocol ondersteunt. Dankzij een Https-verbinding is het moeilijker voor kwaadwilligen om informatie te onderscheppen die uitgewisseld wordt tijdens het browsen. Als het niet mogelijk is om een beveiligde verbinding tot stand te brengen, wordt de gebruiker gewaarschuwd. Hij of zij kan dan kiezen om verder te navigeren naar de website of om naar een andere website te surfen.

De eerste versie van de Https Everywhere-extensie kwam uit in 2010 als publieke bèta voor de Firefox-webbrowser. Sinds april dit jaar stapte de EFF over naar de database van DuckDuckGo's Smarter Encryption en voegde het zelf geen regels meer toe aan de database van websites waarvan het weet dat er een versleutelde Https-versie van bestaat. Toen werd ook bekendgemaakt dat de extensie later dit jaar zou worden uitgefaseerd.