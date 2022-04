Discord test functie om gebruikers samen naar YouTube-video's te laten kijken

Gaming-chatapp Discord heeft een functie om samen met anderen YouTube-filmpjes te bekijken in bèta geïntroduceerd en dat op een kleine hoeveelheid servers. De feature verschijnt kort na de gedwongen sluiting van een aantal Discord-muziekbots.

De functie, die Discord Watch Together heet, functioneert ongeveer hetzelfde als de bots die recent op zwart moesten gaan. Gebruikers die in hetzelfde spraakkanaal zitten, kunnen Watch Together inschakelen, waarna een of meerdere gebruikers de afspeellijst kunnen vullen en het afspelen van de video's kunnen bedienen. De optie om één iemand de controle over het afspelen te geven, is er ook.

Recentelijk heeft Google de makers van de Discord-bots Rythm en Groovy gesommeerd hun functioneren neer te leggen. De bots maakten het mogelijk om in een spraakkanaal met meerdere gebruikers naar muziek te luisteren, afkomstig van bronnen als YouTube. Hierbij werd echter geen reclame afgespeeld, waar Google niet mee gediend was. Bij Discord Watch Together is beeld inbegrepen en worden ook reclames getoond.

The Verge schrijft dat de functie tien maanden geleden in de vorm van een kleinschalige test al verscheen. "We hebben vernomen dat er wat haast achter de functie is gezet na de recente afsluitingen van de muziekbots", voegde de techsite daaraan toe.

De functie wordt volgens The Verge momenteel geïntroduceerd op Friends & Family-servers, gevolgd door kleinere servers en daarna alle servers. Discord probeert de functie uiterlijk eind oktober voor iedereen beschikbaar te maken.

Screenshots van de functie, via The Verge