Discord krijgt investering van 500 miljoen dollar voor nieuwe functies

Chatplatform Discord heeft 500 miljoen dollar aan investeringen ontvangen. Dat maakte een woordvoerder van het bedrijf bekend. Discord meldt dat het dat bedrag gaat gebruiken om te investeren in 'nieuwe functies en tools'.

Welke functies en tools het bedrijf in gedachten heeft, vertelde de woordvoerder niet aan Bloomberg. Volgens de nieuwssite zou de populaire chatdienst met deze 500 miljoen dollar aan investeringen, nu een waarde van zo'n 15 miljard dollar vertegenwoordigen. Het platform zelf weigert daar uitspraken over te doen.

Eerder zou Discord in gesprek zijn met Microsoft over een mogelijke overname. Volgens meerdere bronnen zou het zijn gegaan om een bedrag van rond de 12 miljard dollar. Begin dit jaar zou Discord dat bod hebben afgeslagen.

Discord werd in 2015 opgericht als platform om te communiceren met vrienden tijdens het online gamen. De bedoeling was om een gebruiksvriendelijker versie van Skype en Teamspeak te maken. De vertraging daarbij minimaal houden was voor de oprichters een belangrijk streven omdat dit noodzakelijk zou zijn voor een soepele game-ervaring. Inmiddels wil Discord meer zijn dan een gameplatform. Zo heeft Discord nu gemiddeld 150 miljoen maandelijkse gebruikers en draaide het in 2020 een omzet van ongeveer 130 miljoen dollar, voornamelijk met abonnementen. Desondanks zou het bedrijf nog niet winstgevend zijn, onder meer vanwege het gebrek aan advertenties.