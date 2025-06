Mobiele app Discord krijgt advertenties die pas afspelen na aanklikken

De mobiele app van Discord krijgt voor het eerst advertenties. Het gaat om Quests, waarmee gebruikers onder meer trailers van nieuwe games te zien krijgen. Gebruikers moeten eerst klikken voordat de advertenties gaan afspelen.

De test met Quests in de mobiele app begint in juni, meldt Discord. De advertentie verschijnt als balk onder in beeld. Na het klikken en het 'accepteren' van de Quest begint er pas een video te spelen. Vaak zal dat gaan om een gametrailer. De advertenties kunnen ook 'rewards' bevatten.

Het is onbekend hoeveel advertenties gebruikers van de mobiele app te zien gaan krijgen. De Quest-advertenties zijn al langer te zien op desktop. Daar bestaan ze sinds vorig jaar. Ook heeft Discord al eerste experimenten met de mobiele advertenties gedaan.