Ontwikkelaars werken aan jailbreak en log-in zonder Facebook voor Oculus Quest 2

Ontwikkelaars werken aan een jailbreak voor de Oculus Quest 2. Ook is het sommige mensen al gelukt om in te loggen zonder een verplicht Facebook-account, maar het is nog niet openbaar gemaakt hoe dat is gelukt.

Gebruiker Tiger-Hobbes deelt op Reddit screenshots van zijn Quest 2 zonder Facebook-log-in. Door het ontbreken van een ingelogde Facebook-gebruiker ontbreken ook enkele functies, zoals de mogelijkheid om beeld te casten vanuit de Oculus-app. Andere cast-methodes werken wel, zo claimt de gebruiker.

De gebruiker is wel ingelogd met zijn Oculus-account. Daardoor kan hij de Store gebruiken en apps aanschaffen en downloaden. Oculus maakte het gebruik van een Facebook-account verplicht bij de Quest 2. Gebruikers moeten hun Oculus-account samenvoegen met een Facebook-account. Tiger-Hobbes meldt niet hoe het hem gelukt is om de Quest 2 te activeren zonder dat te doen. Bij huidige headsets is het nog mogelijk om alleen een Oculus-account te gebruiken, maar ondersteuning voor die accounts vervalt per 1 januari 2023.

Daarnaast zijn ontwikkelaars, die zich in een Discord-groep hebben verzameld, bezig met het ontwikkelen van een jailbreak voor de onlangs uitgekomen VR-headset. Het is onbekend wanneer die jailbreak zou uitkomen en wat die precies mogelijk zal maken, behalve het gebruiken van de headset zonder Facebook-account.

Tweakers duidde de verplichting om een Facebook-account te hebben aan als een van de grootste nadelen van de Oculus Quest 2. Die verplichting heeft bovendien bij sommige gebruikers al tot problemen geleid, vanwege een afgesloten account of een wekenlang proces om een account aan te maken. De Quest 2 kwam deze maand uit.