Meta Quest-VR-headsets vereisen vanaf augustus geen Facebook-account meer

Gebruikers van Meta's Quest-VR-headsets hoeven vanaf augustus geen Facebook-account meer te hebben om in te loggen. In augustus introduceert het bedrijf Meta Accounts, waarmee Quest-gebruikers voortaan kunnen inloggen.

Meta benadrukt dat een Meta Account geen sociaalmediumprofiel is, maar dat het een account is waarmee gebruikers kunnen inloggen op VR-apparaten, en hun aangeschafte apps kunnen bekijken en beheren. In de toekomst moeten gebruikers met een Meta-account ook in andere Meta-apparaten kunnen inloggen.

Gebruikers kunnen zo'n Meta-account wel koppelen aan een Facebook- of Instagram-account, maar dit is niet verplicht. Bij het aanmaken van een Meta-account moeten gebruikers hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en geboortedatum aangeven. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt, schrijft het bedrijf.

Na het aanmaken van een Meta Account moeten gebruikers een Meta Horizon-profiel aanmaken. Dit is wél een sociaalmediumprofiel, maar dan voor de metaverse. Dit profiel vervangt ook het Oculus-profiel. Gebruikers kunnen hier aangeven hoe ze er voor andere gebruikers uit moeten zien: 'als een 9-tot-5-personage of als een gamer'. Met een Meta Horizon-profiel kunnen gebruikers verder een profielnaam en profielfoto kiezen. Gebruikers kunnen hun Meta Horizon-profiel privé maken als ze dit willen.

Met de Meta-accounts vervalt de verplichting om bij de Quest-headsets in te loggen met een Facebook-account. Die verplichting werd bijna twee jaar geleden ingevoerd voor nieuwe gebruikers. Inloggen met bestaande Oculus-accounts kan ook en blijft tot januari 2023 mogelijk. Het aanmaken van zo'n Oculus-account is sinds oktober 2020 echter niet meer mogelijk. Met de Meta Quest 2 is het niet mogelijk om in te loggen met een Oculus-account en is een Facebook-account dus verplicht.