ESA brengt E3 terug in 2023 en haakt Reedpop aan als medeorganisator

De E3-gamesbeurs keert in juni 2023 terug. Reedpop, dat bekend is van de PAX-beurzen, de Star Wars Celebration en New York Comic Con, organiseert het evenement samen met de ESA. De E3 wordt in 2023 opnieuw in het Convention Center in Los Angeles gehouden.

De Entertainment Software Association en Reedpop maakten donderdag bekend dat de Electronic Entertainment Expo in de tweede week van juni 2023 terugkeert in het Convention Center. Over een eventuele hybride variant, waar ESA-topman Stan Pierre-Louis onlangs over sprak, werd door de organisaties niet gesproken. De ESA en Reedpop zullen de komende maanden meer bekendmaken over de verdere invulling van het evenement.

De bedrijven hebben overigens bekendgemaakt dat media zich vanaf eind 2022 kunnen aanmelden via een beter beveiligde registratietool. De ESA beloofde beterschap nadat in augustus 2019 bekend werd dat gegevens van meer dan tweeduizend journalisten waren uitgelekt.

De Electronic Entertainment Expo werd in 1995 voor het eerst gehouden en is een van de langstlopende en bekendste gamesbeurzen ter wereld. Het evenement zorgde tot en met 2019 jaarlijks voor een reeks game-aankondigingen, maar door de coronacrisis werd de E3 de laatste drie jaar niet in fysieke vorm georganiseerd. In 2020 en 2022 werd de beurs volledig geannuleerd, terwijl er in 2021 alleen een online variant werd gehouden.