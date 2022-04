E3-gamebeurs heeft ook dit jaar geen fysieke aanwezigheid

De Entertainment Software Assocation heeft laten weten dat de Electronic Entertainment Expo-gamebeurs ook dit jaar niet fysiek zal plaatsvinden. Net als bij eerdere edities heeft dit te maken met de coronapandemie. Waarschijnlijk komt er wel een digitale versie.

In een verklaring aan GamesBeat laat de ESA weten dat de Electronic Entertainment Expo niet in fysieke vorm kan doorgaan, gelet op de gezondheidsrisico's rondom de coronapandemie en de gevolgen voor de veiligheid van aanwezige organisatoren en bezoekers. De beurs stond oorspronkelijk gepland voor halverwege juni.

De Entertainment Software Assocation zegt dat het binnenkort met meer details naar buiten treedt. De organisator zegt nog altijd heel opgewonden te blijven over de toekomst van de E3 en zegt ook positief te zijn over de mogelijkheden voor een online evenement. Of de beurs ook daadwerkelijk als online evenement doorgaat, heeft de ESA nog niet bevestigd.

Deze stap betekent dat de beurs voor het derde jaar op rij wordt aangepast door de gevolgen van het coronavirus. Vorig jaar werd de beurs in fysieke zin ook al afgelast en kwam er een gratis te volgen digitaal evenement voor in de plaats. In 2020 werd de beurs in zijn geheel afgelast en kwam er ook geen online evenement.