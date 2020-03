ESA annuleert gamebeurs E3 in juni en plant online evenement

De Entertainment Software Assocation heeft bevestigd dat gamebeurs E3 is afgelast vanwege zorgen over het nieuwe coronavirus. De organisatie gaat proberen om aankondigingen te plannen rond een online evenement rond dezelfde data.

Het is nog niet zeker dat het online evenement er komt. "We zijn mogelijkheden aan het onderzoeken om met onze leden een online ervaring te organiseren om aankondigingen en nieuws te laten zien in juni", aldus ESA op de E3-site.

Ars Technica meldde woensdagochtend al op basis van anonieme bronnen dat de annulering eraan zat te komen. De organisatie zegt dat het E3 heeft afgelast vanwege de zorgenover de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De annulering volgt op veel annuleringen van techevenementen. Zo ging telecombeurs Mobile World Congress in februari al niet door, terwijl in maart Game Developer Conference en SXSW zijn afgelast. Google heeft zijn ontwikkelaarsconferentie I/O geannuleerd, terwijl Facebook hetzelfde heeft gedaan met F8. Het zal voor het eerst in 24 jaar zijn dat de grootste gamebeurs ter wereld niet plaatsvindt.