Mobiele game Fallout Shelter Online komt uit in het Westen

De gratis te spelen game Fallout Shelter Online, die eerder al in China uitkwam en is te beschouwen als de opvolger van Fallout Shelter, komt ook in het Engels en in het Westen uit. Een specifieke verschijningsdatum is er nog niet.

In Fallout Shelter Online zit een pvp-systeem waarin spelers het tegen elkaar kunnen opnemen, iets dat in het originele Fallout Shelter ontbreekt. Dat blijkt uit recent uitgebrachte video's en informatie op onder meer de pagina in de Google Play Store. Ook lijkt er ten opzichte van Fallout Shelter een nieuwe verhaallijn in de mobiele game te zitten, naast de toevoeging van een gacha-achtig mechanisme met een verdienmodel rondom kaarten met verschillende heldenpersonages.

Volgens MMO Culture heeft de Chinese uitgever Gaea Mobile Limited aangekondigd dat de Engelstalige versie van de game in het Westen uitkomt. De mobiele game is door het Chinese Shengqu Games ontwikkeld. Dit zijn ook de twee partijen die de Chinese versie van het spel in 2017 in dat land uitbrachten.

Fallout Shelter kwam in 2015 uit, kort voordat Fallout 4 verscheen. In het spel krijgt de speler de taak zijn eigen Vault te beheren. Zo moeten de bewoners gestuurd worden en tevreden blijven. Dit vormt ook de de basis in Fallout Shelter Online. Het is in deze opvolger ook mogelijk om een team te formeren van bekende Fallout-personages om daarmee avonturen te beleven en de wildernis in te trekken.

Geïnteresseerden kunnen zich via een website van Gaea Mobile Limited alvast registreren voor de mobiele game. Het gratis spel komt uit voor Android en iOS, al is er nog geen officiële releasedatum bekend. De Filipijnse versie van de App Store noemt een verwachte releasedatum van 22 april.