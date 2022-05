Amazon Studios gaat Fallout-tv-serie uitbrengen

Amazon Studios en Kilter Films gaan een tv-serie rondom Bethesda-spel Fallout maken. Veel informatie is er nog niet over de serie bekend. De serie wordt in samenwerking met Bethesda Game Studios gemaakt. Kilter Films is onder meer bekend van de serie Westworld.

Volgens Bethesda is de Fallout-tv-serie nu in ontwikkeling, zonder daarbij te vermelden in welke fase de ontwikkeling nu is. Wel is het duidelijk dat het een serie moet gaan worden met meerdere afleveringen. De samenwerking met Amazon Studios betekent waarschijnlijk dat de serie op Amazon Prime te zien zal zijn. Op het Fallout-twitteracount is een korte teaser te zien, die vergelijkbaar is met hoe de Fallout-spellen meestal beginnen.

Fallout is een serie van post-apocalyptische rpg-spellen die zich afspelen in een toekomst die lijkt op het toekomstbeeld van de jaren '50 van de vorige eeuw. Door een nucleaire oorlog is de Verenigde Staten compleet verwoest en moeten mensen zien te overleven in een wereld met radioactieve straling en gemuteerde, vijandige wezens. Het spel staat bekend om de afwisseling tussen donkere humor en serieuze tonen. Het nieuwste spel in de reeks is mmorpg Fallout 76.

Kilter Films is het meest bekend van de Westworld-serie, een dystopische, western-achtige sciencefictionserie. De studio is opgericht door Jonathan Nolan en Lisa Joy. Nolan is bekend als medeschrijver van de Batman-films The Dark Knight en The Dark Knight Rises. Ook werkte hij aan de sciencefictionfilm Interstellar. Todd Howard van Bethesda zegt al tien jaar te hebben gekeken naar hoe Fallout als tv-serie kon worden uitgebracht en dat Kilter Films de uitgewezen mensen zijn om het te doen.