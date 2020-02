Wastelanders-uitbreiding met npc's voor Fallout 76 verschijnt op 7 april

Bethesda brengt de gratis Wastelanders-uitbreiding voor Fallout 76 op 7 april uit. De update zou aanvankelijk vorig jaar in de herfst uitkomen, maar werd uitgesteld. Ook wordt Fallout 76 inclusief de uitbreiding uitgebracht op Steam.

Bethesda kondigde Wastlanders tijdens de E3 vorig jaar in juni aan. De belangrijkste vernieuwing is de toevoeging van npc's, personages in het spel met quests en dialogen. De aanwezigheid van dergelijke npc's is iets wat Fallout-games kenmerkt en het ontbreken daarvan bij Fallout 76 kon op kritiek rekenen.

De Wastelanders-uitbreiding voegt twee facties toe aan de spelwereld: de Settlers en de Raiders. Spelers kunnen bevriend raken met de npc's of ze juist verraden. Er komt ook een reputatiesysteem in het spel; dat beïnvloed wordt door de dialogen met npc's. Ook bevat de upate nieuwe beesten en nieuwe gear zoals wapens en bepantsering.

Wastelanders bevat zowel een nieuwe hoofdquest als een vernieuwing van de oorspronkelijke hoofdverhaallijn. Op 7 april zal de Wastelanders-uitbreiding verkrijgbaar zijn voor Fallout 76 via de Bethesda-launcher, voor de Xbox One en de PlayStation 4 en op Steam. De game was eerder niet op het platform van Valve te koop. De uitbreiding is gratis voor alle Fallout 76-bezitters.