Bethesda stelt Wastelanders-update voor Fallout 76 uit tot begin 2020

De Wastelanders-update voor Fallout 76 verschijnt niet in de herfst, zoals Bethseda aanvankelijk aankondigde, maar in het eerste kwartaal van 2020. De uitbreiding brengt menselijke npc's naar het spel. Volgende week komt de functie voor private servers beschikbaar.

Een precieze verschijningsdatum had Wastelanders niet, maar bij de aankondiging in juni sprak Bethesda van een release in de herfst van dit jaar. De uitbreiding moet nu in het eerste kwartaal van 2020 uitkomen. Volgens Bethesda wordt Wastelanders een van de grootste uitbreidingen die het bedrijf heeft gemaakt en is er meer tijd nodig om het tot de 'beste', meest gepolijste' update te maken.

Met Wastelanders wil het bedrijf tegemoet komen aan critici die vonden dat Fallout 76 leeg aanvoelde. De gratis update markeert namelijk de terugkeer van mensen naar de Appalachian Wasteland na de pogingen van de speler om een nieuwe beschaving op te bouwen op de resten van de oude. Ook betekent de update dat er nieuwe vijanden zoals kannibalen naar het spel komen, evenals nieuwe wapens en uitrustingen. Bethesda belooft de komende tijd meer details over Wastelanders vrij te geven.

Wel is ondertussen het werk aan private servers afgerond en deze betaalde functionaliteit komt volgende week beschikbaar. Volgens Bethesda was het kunnen spelen via privéservers de meest gevraagde functie van de community. In aanvulling daarop komt in de toekomst de mogelijkheid tot modden van werelden naar het spel. Tenslotte wil Bethesda nog dit jaar aanpassingen aan de Atomic Shop, events en het Legendary Player-systeem doorvoeren, evenals een publieke testserver starten.