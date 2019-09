Bethesda komt met publieke testserver voor Fallout 76

Er komt een publieke testserver voor Fallout 76 waarmee game-updates worden uitgeprobeerd voordat ze naar de rest van de spelers worden gestuurd. De server wordt volgend jaar online gezet, maar het is nog niet duidelijk wie er toegang kunnen krijgen.

Bethesda laat op zijn website weten dat er momenteel wordt gewerkt aan de Public Test Server, en dat deze gepland staat om live te gaan in 2020. Verder zijn er nog geen details bekendgemaakt, zoals wanneer de geplande datum is en wat de criteria zijn om toegang te krijgen. De Fallout 76-ontwikkelaar zegt dat het nog bezig is de details uit te werken, waardoor er pas later meer informatie beschikbaar komt.

De testserver moet gebruikers de kans geven nieuwe features te testen voordat ze voor alle spelers worden uitgebracht. Bethesda heeft veel kritiek gekregen van spelers op de kwaliteit van de game en de vele bugs. Met een testserver hoopt het bedrijf dus in een eerder stadium problemen te kunnen repareren.

Ook werkt Bethesda aan multi-factor-authenticatie om te kunnen inloggen op de game. Die functie moet nog dit jaar worden uitgebracht. Volgend jaar komen dan nog de eerder aangekondigde Perk Loadouts en het Legendary-systeem.