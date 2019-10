Rockstar publiceert trailer van pc-versie Red Dead Redemption 2

Rocktar Games heeft de trailer voor de pc-versie van Red Dead Redemption 2 uitgebracht. De trailer, die in 4k op 60fps te zien is, geeft volgens de maker een blik op de gedetailleerder open wereld van de pc-versie, die 5 november verschijnt.

De trailer toont onder andere details voor belichting, vuur met vonken, schaduwen, begroeiing en reflecties. Rockstar Games heeft voor de pc-versie naar eigen zeggen nieuwe textures voor gras en vachten van dieren ontwikkeld en ook de schaduwen en draw distances zijn verbeterd.

Red Dead Redemption 2 komt 5 november voor de pc uit. Die versie bevat onder andere nieuwe content voor de Story Mode. De voorverkoop via de Rockstar Games Launcher is al gestart. Vanaf 23 oktober is het spel daarnaast als pre-order te koop bij de Epic Games Store, Greenman Gaming en de Humble Store. Vanaf 19 november is het spel via Google Stadia te spelen en pas in december is Red Dead Redemption 2 te koop op Steam.