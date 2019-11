Rockstar Games Launcher-update moet problemen Red Dead Redemption 2 oplossen

Rockstar heeft deze week een nieuwe update voor zijn Games Launcher uitgebracht. De update zou de opstartproblemen van Red Dead Redemption 2 op moeten lossen. Enkele Reddit-gebruikers melden nog steeds problemen te ondervinden na installeren van de update.

De meest recente update van de gamelauncher, v1.0.11.170, bevat volgens Rockstar één enkele fix: 'het verbeteren van problemen die resulteerden in de error 'The Rockstar Games Launcher Services are unavailable and offline play could not be verified'. Rockstar bracht eerder al een update voor de launcher uit die de problemen moest oplossen, maar die fix bleek voor lang niet alle gebruikers het gewenste resultaat op te leveren.

Onderaan het artikel staat de vraag 'was dit artikel behulpzaam?' Op het moment van schrijven hebben 407 van de 555 respondenten de vraag met 'nee' beantwoordt. Dit doet vermoeden dat de problemen nog niet geheel zijn opgelost. Op Twitter melden meerdere gebruikers als reactie op de update dat de game nog steeds niet werkt. Op basis van een Reddit-posting lijkt het erop dat een aantal mensen wel degelijk minder problemen ervaart, maar dat veel gebruikers tegelijkertijd nog steeds te maken hebben met willekeurige crashes en audioproblemen. De meest recente update lijkt daarnaast voor enkele Reddit-gebruikers juist problemen te hebben veroorzaakt.

De release van Red Dead Redemption 2 verliep volgens veel pc-gamers allerminst vlekkeloos. Meerdere gebruikers meldden dat de game vaak crasht, of zelfs helemaal niet opstart. Op Reddit verzamelen gebruikers in een groot topic hun gevallen van prestatieproblemen met de game, waaronder haperingen en crashes. Gebruikers meldden dat ze enkele freezes wisten te verhelpen door het cpu-gebruik van de game handmatig op 98 of 95 procent te zetten. Ook zijn er meerdere gebruikers van Ryzen-cpu's die stellen dat het updaten naar een bios-versie met Agesa 1.0.0.4B de problemen oplost.