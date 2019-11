Take-Two heeft 115 miljoen exemplaren van Grand Theft Auto V geleverd

Game-uitgever Take-Two meldt bij de bekendmaking van de recente kwartaalcijfers dat het nu in totaal meer dan 115 miljoen exemplaren van Grand Theft Auto V heeft geleverd. De consoleversie van Red Dead Redemption 2 zit nu op 26,5 miljoen leveringen.

In een teleconferentie over de huidige kwartaalcijfers zegt Take-Two dat er van Grand Theft Auto V meer dan 115 miljoen exemplareren zijn geleverd. Dat is een stijging van vijf miljoen stuks ten opzichte van mei; toen meldde de uitgever dat het aantal leveringen van GTA V op 110 miljoen zat.

Red Dead Redemption 2 is nu een jaar uit en daarvan zijn iets minder dan 27 miljoen exemplaren geleverd. Dit betreft de consoleversie; de pc-versie van het spel is inmiddels ook uit, maar cijfers daarover zullen waarschijnlijk pas bij de eerstvolgende kwartaalcijfers volgen.

Overigens publiceerde de uitgever ook goede cijfers over Borderlands 3. Deze lootshooter is uit sinds september en daarvan zijn nu zeven miljoen exemplaren geleverd. Take-Two liet ook weten dat The Outer Worlds het goed doet. Dit spel is pas sinds eind oktober beschikbaar en het bedrijf kon dan ook nog geen cijfers geven, maar liet wel weten dat de verkopen de verwachtingen ruimschoots overtreffen. De uitgever laat ook weten dat de Nintendo Switch-versie van het spel dit fiscale jaar nog uitkomt. Deze periode eindigt op 31 maart.

Take-Two maakte verder bekend dat Kerbal Space Program 2 later zal uitkomen dan eerder werd aangegeven. Uitgever Private Division maakte in augustus bekend dat de ruimtevaartsimulator voor het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar had moeten uitkomen, maar dat zal nu tussen april 2020 en eind maart 2021 worden. Volgens de directeur van Take-Two, Karl Slatoff, is er meer tijd nodig om de game-ervaring zo goed mogelijk te maken.

In het afgelopen kwartaal boekte Take-Two een omzet van 859 miljoen dollar; dat is een stijging van 74 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De net bookings, een term die staat voor de netto-omzet uit de producten en diensten die tijdens een periode digitaal of fysiek zijn verkocht, kwamen uit op 950 miljoen dollar, een stijging van 63 procent.

Die forse stijging van de net bookings is vooral te danken aan games als NBA 2K20, NBA 2K19; Borderlands 3; Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 en Red Dead Online. Het aandeel digitaal was goed voor 73 procent van de totale net bookings en de categorie terugkerende uitgeven, waar de inkomsten uit microtransacties, dlc en andere in-gameaankopen onder vallen, steeg met 39 procent. Deze terugkerende uitgaven hebben nu een aandeel van 45 procent op de totale net bookings.