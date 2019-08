Take-Two: omzet groeit sterk en Civilization VI is snelst verkopende Civ-game

Game-uitgever Take-Two Interactive heeft in het afgelopen kwartaal een omzetstijging van 39 procent behaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van de omzet kwam 58 procent uit dlc en microtransacties.

Het aandeel 'terugkerende uitgaven', waar dlc en microtransacties onder vallen, was iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen was dat 62 procent. Take Two heeft een kwartaalomzet behaald van 540,5 miljoen dollar, vorig jaar was dat in het vergelijkbare kwartaal 388 miljoen dollar. Take-Two acht de cijfers gunstig genoeg om zijn financiële voorspellingen voor het komende jaar naar boven bij te stellen.

In een gesprek met investeerders, waarvan een transcript is te lezen bij Seeking Alpha, meldde Take-Two voorman Karl Slatoff dat Civilization VI de snelst verkopende titel is in de geschiedenis van de franchise. Tot nu toe zijn er meer dan 5,5 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. De game kwam in oktober van 2016 uit en kreeg in februari van dit jaar nog een grote uitbreiding.

Verder noemt Take-Two NBA 2K19, Grand Theft Auto Online en Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 en Red Dead Online, de Borderlands-franchise, Social Point’s mobile games, WWE SuperCard en WWE 2K19 als zijn grootste omzetgeneratoren.

Take-Two maakt in het gesprek ook bekend dat er inmiddels 25 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2 zijn geleverd en dat de leveringen van GTA V de 110 miljoen zijn gepasseerd. De uitgever heeft ook hoge verwachtingen van Borderlands 3. Van Borderlands 2 zijn tot nu toe 22 miljoen exemplaren geleverd en Take-Two zegt dat met het nieuwe deel te willen overtreffen.