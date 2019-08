Toshiba Memory komt met nieuwe formfactor voor zeer kleine nvme-ssd's

Toshiba Memory presenteert Xfmexpress, een formfactor voor zeer kleine nvme-ssd's. Het systeem bestaat uit een socket waar geheugenkaartjes met afmetingen van 18x14x1,4mm in gaan. Daarmee zijn de nvme-ssd's ongeveer de helft groter dan micro-sd-geheugenkaartjes.

De totale afmetingen van Toshiba's Xfmexpress-formfactor zijn 22,2x17,75x2,2mm. Dat gaat om de buitenmaten van de socket waar de nvme-geheugenchips in geplaatst kunnen worden. De formfactor moet een alternatief vormen voor bga-ssd's, emmc- en ufs-modules die op moederborden worden gesoldeerd, iets dat bijvoorbeeld gebeurt in zeer dunne laptops. Het gebruik van de Xfmexpress-formfactor zou het makkelijker maken om de opslagruimte van dergelijke apparaten uit te breiden of te upgraden.

Xfmexpress-ssd's kunnen dezelfde prestaties bieden als gesoldeerde bga-varianten. De formfactor werkt met de pci-e-interface met twee of vier lanes. Er is ondersteuning voor pci-e 3.0 en 4.0. Snelle ssd's in klein formaat worden vaak beperkt door de warmteontwikkeling en de socket is zo ontworpen dat er een metalen deksel gebruikt kan worden om die hitte af te voeren.

Of en wanneer er bedrijven gebruik gaan maken van de Xfmexpress-formfactor is nog niet bekend. In het door Toshiba gepubliceerde persbericht spreekt Lenovo wel steun uit voor het concept. Dat zou erop kunnen duiden dat in ieder geval die fabrikant de nieuwe formfactor gaat gebruiken.