Seagate brengt zijn eerste pci-e 4.0-ssd's uit. Het gaat om de FireCuda 520, die beschikbaar is in capaciteiten van 500GB, 1TB en 2TB. De ssd's gebruiken tlc-nandgeheugen dat uit 96 lagen bestaat en zijn voorzien van de Phison PS5016-E16-controller.

De controller in de Seagate FireCuda 520-ssd's is gelijk aan die in de pci-e 4.0-ssd's van andere fabrikanten. Ook wat andere specificaties en prijs betreft, zijn de Seagate-ssd's vergelijkbaar met die van concurrenten. Eerder dit jaar brachten Corsair, Gigabyte, XPG en Patriot al pci-e 4.0-ssd's uit.

Om de pci-e 4.0-ssd's ten volle te benutten, dienen ze gecombineerd te worden met een AMD X570-moederbord. Dat is momenteel het enige platform met pci-e 4.0-ondersteuning. Seagate voorziet de FireCuda niet van een heatsink. Veel andere fabrikanten doen dat wel, maar bij X570-moederborden zitten vaak ook al oplossingen om nvme-ssd's te koelen.

Tweakers publiceerde in augustus een review van twee pci-e 4.0-ssd's en concludeerde dat de extra bandbreedte in de praktijk weinig voordeel biedt. Phison en Silicon Motion hebben inmiddels al nieuwe controllers aangekondigd, die snelheden tot 7GB/s mogelijk moeten maken. Ssd's met die controllers worden echter pas volgend jaar verwacht.

Seagate FireCuda 520-ssd's Capaciteit 500GB 1TB 2TB Controller Phison PS5016-E16 Nandgeheugen BiCS4, tlc-nand, 96 lagen Formfactor M2-2280 Interface Pci-e 4.0 x4, nvme 1.3 Sequentiële leessnelheid 5000MB/s Sequentiële schrijfsnelheid 4400MB/s Willekeurige leesacties 760.000iops Willekeurige schrijfacties 700.000iops Garantie 5 jaar Levensduur (drive writes per day) 900TBW

1 dwpd 1800TBW

1 dwpd 3600TBW

1 dwpd Adviesprijs 159,90 euro 319,90 euro 519,90 euro

Seagate komt ook met het FireCuda Gaming Dock. Dat is een Thunderbolt 3-dock met daarin een 4TB-hdd en een uitbreidingsslot voor een pci-e 3.0-nvme-ssd. De dock heeft een displayport 1.4-aansluiting, een ethernetpoort, audio-in- en -uitgangen en vier usb 3.1-poorten. Ook is de dock voorzien van leds die met meegeleverde software zijn aan te sturen. De dock komt in Nederland uit voor 400 euro en in België voor 430 euro.