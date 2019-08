Met de introductie van de derde generatie Ryzen-processors, gebaseerd op de Zen 2-architectuur, kwam ook een nieuwe generatie pci-express beschikbaar voor de consumentenmarkt. De Ryzen 3-processors en nieuwe X570-moederborden ondersteunen namelijk pci-express gen 4.0. Dat levert twee keer zoveel bandbreedte op dan we tot dusver gewend zijn, zodat dat geen bottleneck voor de prestaties meer kan vormen, voor zover het dat al deed.

Tot dusver zijn er nog maar een paar ssd's die met de pci-express gen 4.0-standaard overweg kunnen: Corsairs MP600 en de Aorus Nvme Gen4 Ssd van Gigabyte. Beide drives maken gebruik van dezelfde controller van Phison en 3d tlc-nand van Toshiba.

We hebben de enige twee gen4-ssd's die tot dusver verkrijgbaar zijn, in huis gehaald en door ons testprotocol geloodst. Voordat we naar de resultaten kijken, nemen we eerst nog even de ssd's onder de loep en geven we even een opfrisser over bandbreedte en de verschillende types nand die verkrijgbaar zijn.