AMD bevestigt dat X470-moederborden geen pci-e 4.0-ondersteuning krijgen.

AMD verduidelijkt dat moederborden met 300- en 400-chipsets geen ondersteuning voor pci-e 4.0 krijgen. Volgens AMD zou het voor verwarring zorgen als dit wel zo was. Ook bevestigt AMD dat Ryzen 3000-processors gesoldeerde integrated heatspreaders krijgen.

Er is geen garantie dat moederborden met chipsets ouder dan de X570 betrouwbaar de strikte vereisten voor pci-e 4.0 kunnen afhandelen, meldt topman 'technische marketing' Robert Hallock op Reddit. "We kunnen niet simpelweg een mix van 'ja, nee, misschien' voor oudere moederborden hebben. Het risico op verwarring is te groot."

De hoop bij sommigen was dat pci-e 4.0 in de toekomst ook naar moederborden met 300- en 400 Series-chipset zou komen, aangezien deze wel Ryzen 3000-processors ondersteunen. De belangrijkste pci-e 4.0-lanes, die voor de videokaart en primaire nvme-drive, worden door de in de processor geïntegreerde pci-e-controller aangestuurd en niet via de chipset.

Bovendien verscheen er volgens Hexus een Gen4-optie bij de pci-e-configuratie van 300- en 400-moederborden na een recente bios-update. Dit bleek om een fout te gaan die volgens Hallock gecorrigeerd gaat worden.

Op Twitter maakte hij verder bekend dat Ryzen 3000-processors net als de vorige generaties een gesoldeerde integrated heatspreader hebben. AMD kondigde de derde generatie Ryzen met op 7nm geproduceerde Zen 2-cores vorige week tijdens de Computex aan. De processors komen vanaf 7 juli beschikbaar.