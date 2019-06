UL brengt 3DMark-test uit om pci-express-bandbreedte te meten

UL heeft zijn 3DMark PCI Express-benchmark uitgebracht. De test bevat een specifiek scenario waarmee de beschikbare bandbreedte van een videokaart in een pci-e-slot gemeten kan worden. De test is uitgebracht vanwege de komst van pci-e 4.0-videokaarten.

UL geeft zelf toe dat in huidige praktijksituaties de pci-e-bandbreedte geen limiterende factor is, maar de makers van 3DMark willen een mogelijkheid geven om te meten wat de maximaal haalbare bandbreedte is van videokaarten. Begin juli komen de AMD Radeon RX 5700 en RX 5700XT uit, de eerste videokaarten die de pci-e 4.0-interface gebruiken.

De nieuwe feature test in 3DMark is zo gemaakt dat de beschikbare bandbreedte de beperkende factor wordt. Dat is gedaan door voor elk frame grote hoeveelheden vertex- en texture-data naar de gpu te sturen. Het doel daarbij is om zoveel data te sturen dat de pci-e 4.0-interface volledig verzadigd kan raken. De resulterende score is de gemiddelde bandbreedte die behaald werd tijdens de test.

Volgens UL is de nieuwe test een manier om verschillende pci-express-generaties met elkaar te vergelijken. De bandbreedtetest is vanaf nu beschikbaar in 3DMark Advanced Edition en in 3DMark Professional Edition. De test werkt met videokaarten die compatibel zijn met DirectX 12.