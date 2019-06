MSI X570-moederborden staan in prijsvergelijker voor 200 tot 780 euro

In een Duitse prijsvergelijker staan prijzen voor vijf MSI-moederborden met AMD's nieuwe X570-chipset. De prijzen variëren van 201 euro voor het goedkoopste model tot 780 euro voor het duurste. Misschien dalen de prijzen nog; het gaat om de vermelding van enkele winkels.

De prijzen van de moederborden zijn zichtbaar bij de Duitse prijsvergelijker Geizhals. Het gaat om vermeldingen van drie webwinkels uit Oostenrijk. Twee daarvan hanteren exact dezelfde prijzen en bij de derde winkel zijn sommige borden iets duurder.

Alle vijf de MSI-moederborden zijn relatief high-end. Ook het goedkoopste MSI MPG X570 Gaming Plus-model heeft een luxe afwerking met grote heatsinks. De X470-variant van dat moederbord staat momenteel in de Pricewatch voor zo'n 120 euro. Als de prijzen kloppen, heeft de X570-variant dus een meerprijs van ruim 80 euro. Het duurste model is de X570 MEG Godlike; die staat voor 780 euro bij de Oostenrijkse webwinkels. Van dat bord heeft MSI geen X470-tegenhanger, maar er is wel een Intel Z390-variant, die momenteel zo'n 540 euro kost.

Omdat er enkel nog prijzen van een paar winkels uit Oostenrijk staan en omdat de moederborden nog niet op voorraad zijn, kan het zijn dat de prijzen nog dalen. Het is echter bekend dat de X570-moederborden duurder worden dan de X470-varianten. AMD heeft dat ook bevestigd en het is de reden dat X470-moederborden in het assortiment blijven. De nieuwe Ryzen 3000-processors werken ook op moederborden met chipsets uit de 400-series, maar om gebruik te maken van pci-e 4.0 is een X570-moederbord vereist.

Vorige week publiceerde TechPowerUp de vermeende adviesprijzen van de X570-moederborden van Asus. Het goedkoopste model van die fabrikant zou de Prime X570-P zijn, met een adviesprijs van 160 dollar. Een Prime X570-Pro-model zou 250 dollar kosten, terwijl het goedkoopste ROG-bord, de Strix X570-F Gaming, voor 300 dollar over de toonbank zou gaan. Het topmodel, de ROG Crosshair VIII Formula, staat voor 700 dollar op de lijst.

Vanaf 7 juli zijn de Ryzen 3000-processors te koop en ook moederborden zullen tegen die tijd uitkomen. Fabrikanten hebben hun borden eerder al aangekondigd, maar zelf geen prijzen bekendgemaakt. Wel hebben fabrikanten aangegeven dat de X570-moederborden duurder worden dan de X470-tegenhangers. Dat heeft onder andere te maken met de pci-e 4.0-ondersteuning en het verbruik van de borden, waardoor er betere koeloplossingen gebruikt moeten worden. De meeste X570-moederborden hebben een ventilator voor actieve koeling van de chipset.