MSI introduceert twee B450-moederborden met optimalisaties voor Ryzen 3000-cpu's

MSI heeft een tweetal B450-moederborden aangekondigd. De B450 Gaming Pro Carbon MAX Wifi en Bazooka Max Wifi worden geleverd met wifi-antennes en zijn geoptimaliseerd voor Ryzen-cpu's van de derde generatie. Exacte releasedata en adviesprijzen zijn nog onbekend.

De B450 Gaming Pro Carbon Max Wifi heeft een ATX-formfactor en lijkt in grote lijnen erg op de reguliere B450 Gaming Pro Carbon. Volgens MSI heeft het moederbord wel enkele optimalisaties meegekregen voor betere compatibiliteit met Ryzen 3000-processors. Zo biedt het moederbord ondersteuning voor ddr4-geheugen met snelheden tot 4133MT/s in combinatie met een Ryzen 3000-cpu. Voor eerdere AMD-cpu's is de maximale geheugensnelheid 3466MT/s.

De Gaming Pro Carbon MAX bevat daarnaast, net als de reguliere Gaming Pro Carbon, twee usb 3.2 gen 2-aansluitingen met doorvoersnelheden tot 10Gbit/s, twee usb 3.2 gen 1-connectors met snelheden van 5Gbit/s, en een viertal usb 2.0-poorten. Verder heeft het moederbord twee m2-aansluitingen en twee pci-e 3.0-slots.

De B450 Bazooka Max Wifi is een micro-atx-moederbord en lijkt gebaseerd op de B450 Bazooka V2. Het moederbord heeft een bios-rom van 32MB, schrijft TechPowerUp. Dat is gunstig voor Ryzen 3000-cpu's, omdat de bios voor dergelijke processors vaak relatief groot uitvalt. Zo gebruikten veel oudere moederborden met chipsets uit de 300- en 400-serie vaak 16MB-roms, waardoor fabrikanten enkele functies van Ryzen 3000 achterwegen moesten laten, schrijft Hardware.info.

Op het moment van schrijven staat de productpagina van dit moederbord nog niet online; exacte specificaties zijn nog onbekend. Wel meldt MSI dat de Bazooka Max Wifi beschikt over enkele usb 3.2 gen 1-poorten, hoewel dat eigenlijk usb 3.0-connectors zijn onder een andere naam. De huidige Bazooka V2 beschikt over vier van deze aansluitingen, evenals vier usb 2.0-poorten.

De B450 Gaming Pro Carbon Max Wifi (links) en de B450 Bazooka Max Wifi