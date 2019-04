Asus maakt bekend welke AM4-moederborden update voor Ryzen 3000-chips krijgen

Asus heeft de lijst van 300 Series- en 400 Series-moederborden gepubliceerd die een biosupdate kunnen verwachten voor ondersteuning van de derde generatie Ryzen-processors, die zijn gebaseerd op de Zen 2-architectuur.

Op de lijst staan vijfendertig moederborden met X470-, B450-, X370- en B350-chipsets, in onder andere de ROG Crosshair-, ROG Strix- en TUF-lijnen. Volgens Asus komt er een bios-update voor elk genoemd model die ondersteuning voor de AMD Ryzen-processors van de 'nieuwe generatie' toevoegt.

Daarbij gaat het om de derde generatie Ryzen-processors. Die zijn gebaseerd op de Zen 2-architectuur en maken gebruik van 7nm-chiplets met cpu-cores en een 14nm-i/o-die. Het gaat om processors met de AM4-socket zodat ze in bestaande moederborden passen.

Waarschijnlijk kondigt AMD de processors op 27 mei tijdens de Computex-beurs in Taiwan aan, tegelijk met gpu's van de Navi-generatie. In de toekomst breidt Asus de lijst van moederborden met Ryzen 3000-ondersteuning uit. De bios-updates zijn nog niet te downloaden en niet bekend is wanneer dat wel het geval zal zijn.