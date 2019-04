Alternate sluit locatie in Ridderkerk en verhuist hoofdkantoor

Alternate stopt met zijn locatie in Ridderkerk en verplaatst het hoofdkantoor naar zijn distributiecentrum in Tholen. Alternate was sinds 1998 gevestigd in Ridderkerk, maar gaat zich nu volledig op online verkoop richten.

Volgens Alternate is de locatie in Ridderkerk niet meer geschikt om het productaanbod uit te breiden. Die uitbreiding zou nodig zijn 'door de enorme groei die Alternate de laatste jaren heeft meegemaakt'. In Ridderkerk is het hoofdkantoor van Alternate gevestigd en ook is hier de showroom en de klantenservice. Door uitbreiding van het productaanbod met onder andere huishoudelektronica en gereedschap zou de showroom niet meer toereikend zijn.

Alle activiteiten met betrekking tot de logistiek en de klantenservice gaan over naar het distributiecentrum in Tholen, dat Alternate in 2016 opende voor het verwerken van Nederlands en Belgische bestellingen. De showroom verhuist niet mee en Alternate meldt zich meer te richten op de online activiteiten. Ook de klantenservice zal bijvoorbeeld geheel overgaan naar online met een nieuwe portal.

Volgens Nico Bommeljé, managing director van Alternate Nederland, gaat het bedrijf verder investeren in de locatie in Tholen. Alternate Nederland is sinds 1998 gevestigd in Ridderkerk en het bedrijf heeft in Nederland 190 medewerkers. Het is onderdeel van het in 1992 opgerichte Duitse Alternate, dat vestigingen heeft in Nederland, België en Duitsland en zich met webwinkels op klanten in Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, Polen, Frankrijk, Denemarken, Italië, Zwitserland en Groot-Brittannië richt. In totaal heeft Alternate 1200 medewerkers.

Links de Alternate-vestiging in Ridderkekr, rechts die in Tholen