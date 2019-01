MyCom sluit de helft van zijn winkels

De keten van computerwinkels MyCom verkeert opnieuw in de problemen. De keten heeft per direct zeven van de veertien resterende filialen gesloten. Onder de gesloten vestigingen zijn die van Arnhem en Den Bosch.

Op zijn website meldt MyCom dat er nog zeven fysieke vestigingen zijn, waar er tot dinsdag nog veertien winkels waren. De keten heeft de panden in Amstelveen, Arnhem, Den Bosch, Den Helder, Helmond, Leiden en Zeist gesloten. Het bedrijf was niet bereikbaar om een toelichting te geven en ook de helpdesk was op het moment van schrijven niet beschikbaar.

Het is niet de eerste keer dat MyCom in moeilijkheden verkeert. In 2015 werd het bedrijf failliet verklaard, waarna Relevant Holdings, de eigenaar van The Phone House, de computerwinkelketen overnam, maar 19 van de destijds 41 vestigingen sloot.

Begin 2016 namen twee MyCom-ondernemers, Peter Groenewoud en Marco Heestermans, het bedrijf op hun beurt over van Relevant Holdings en begin 2018 kwam de keten in handen van een Zweedse investeerder, waarbij de directie intact bleef. Groenewoud blijkt vorig jaar oktober MyCom echter verlaten te hebben.

MyCom heeft de sluiting nog niet officieel bevestigd. Half december communiceerde de keten met een kortingsactie dat het in 2019 'alles anders gaat doen' en daarbij het winkelconcept zou gaan vernieuwen. Sindsdien gaf het twintig procent korting op de voorraden in fysieke winkels.