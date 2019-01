Kalypso Media stelt Tropico 6 uit tot 29 maart

Het Duiste Limbic Entertainment, de studio achter Tropico 6, krijgt van uitgever Kalypso Games twee maanden extra om aan de strategische game te sleutelen. De game verschijnt op 29 maart voor Windows, OS X en Linux. Versies voor de PlayStation 4 en Xbox One volgen later.

Simon Hellwig, directeur van uitgever Kalypso Media, legt in een open brief aan fans van de serie uit waarom hij vindt dat er twee maanden langer aan Tropico 6 moet worden gewerkt. Hellwig stelt dat hij de game in de afgelopen weken veel heeft gespeeld en daarbij niet geheel overtuigd raakte. Hij vond de game leuk, maar niet leuk genoeg en wil ontwikkelaar Limbic Entertainment dus extra tijd geven.

Hellwig is niet de enige die kritiek had op de game. Er was eind 2018 ook een gesloten bètatest waaruit de nodige feedback voortkwam en Limbic Entertainment krijgt twee maanden de tijd om die feedback zoveel mogelijk te verwerken. Tropico 6 zou op 25 januari uitkomen, maar komt nu op 29 maart op de markt. Eerst voor Windows, OS X en Linux. In de zomer verschijnt de game ook voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Tropico 6 is een city builder die zich afspeelt in het Caribisch gebied, waarin de gamer El Presidente is, een dictator die zijn onderdanen in het gareel probeert te houden. El Presidente is echter niet almachtig; alleen als hij het volk tevreden weet te houden, kan hij aan de macht blijven en zijn rijk uitbouwen. Limbic maakt gebruik van Unreal Engine 4, waardoor het voor het eerst in de serie mogelijk is om het rijk over verschillende eilanden uit te breiden.