Consoleversie van Tropico 6 komt op 27 september uit

Tropico 6 komt eind september uit voor de PlayStation 4 en de Xbox One. De game verscheen eind maart na uitstel voor de pc, maar het was niet duidelijk wanneer de consoleversies zouden volgen.

Kalypso Media maakt dinsdag bekend dat de consoleversie op 27 september verschijnt. Eerder zei de uitgever dat het spel in de zomer zou uitkomen. De Xbox One-versie is al beschikbaar als Game Preview, dat gaat om een vroegtijdige versie die nog niet af is.

De city builder kwam eind maart uit voor de pc en Tweakers publiceerde toen een review van Tropico 6. De game speelt zich af in het Caribisch gebied en spelers nemen de rol aan van dicator El Presidente, die zijn onderdanen in het gareel probeert te houden. Het doel is om het vol tevreden te houden om zodoende de macht te blijven houden en het rijk uit te breiden.

Tropico 6 is gemaakt met de Unreal Engine 4. Het is de eerste game in de serie waarin spelers hun rijk over verschillende eilanden kunnen uitbreiden. De game had eigenlijk in januari al uit moeten komen, maar werd toen uitgesteld tot maart omdat er veel kritiek kwam uit een gesloten bètatest.