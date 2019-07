Amazfit GTR-smartwatch met amoledscherm heeft accuduur tot 24 dagen

Xiaomi-partner Huaimi heeft in China de Amazfit GTR-smartwatch uitgebracht. Het ronde horloge heeft een amoledscherm en is beschikbaar in twee maten: 42mm en 47mm. Beiden hebben een pixeldichtheid van 326 pixels per inch.

De 42mm-versie van de Amazfit GTR heeft een 1,2"-scherm met een resolutie van 390x390 pixels en een 195mAh-accu. De grotere 47mm-versie heeft een 1,39"-scherm met daarop 454x454x pixels en er zit een 410mAh-accu in het horloge. Bij normaal gebruik houdt die accu het volgens de fabrikant 24 dagen vol en als alleen basale horlogefunctionaliteit gebruikt wordt, zou dat 74 dagen zijn. Bij de 42mm-versie met de kleinere accu is dat 12 en 34 dagen.

Beide modellen hebben een amoledscherm dat is afgewerkt met Gorilla Glass 3. Er komen verschillende ontwerpen uit, waaronder een Iron Man Edition en een versie met Swarovski-kristallen. De slimme horloges hebben bluetooth 5.0, nfc, gps- en glonass-ondersteuning en zijn waterdicht tot vijftig meter diep. Ook zit er een optische ppg-sensor voor het meten van de hartslag in de horloges. Verder bevat de Amazfit GTR onder andere een barometer, accelerometer en een lichtsensor.

De slimme functies bestaan uit het weergeven van notificaties, reminders, inkomende tekstberichten en oproepen. Ook kunnen de horloges het weer weergeven en informatie over muziek die wordt afgespeeld. De horloges draaien eigen software en werken met een app die beschikbaar is voor Android en iOS.

In China kost het goedkoopste 42mm-model 799 yuan, omgerekend is dat zo'n 104 euro. De 47mm-varianten van aluminium en staal kosten 999 yuan, omgerekend zo'n 130 euro. Of en wanneer de Amazfit GTR-smartwatches te koop zullen zijn in Nederland en België, is nog niet bekend.