Tetris Effect komt naar Epic Games Store met ondersteuning voor Rift en Vive

Tetris Effect, een game eind vorig jaar op de PlayStation 4 uitkwam, komt naar de pc. Het spel is vanaf 23 juli te koop in de Epic Games Store en heeft net als de PlayStation-versie ook een vr-modus.

Tetris Effect volgt het klassieke concept van vallende blokken waarmee lijnen gemaakt moeten worden, maar zit vol met audiovisuele toevoegingen die voor een andere game-ervaring moeten zorgen. Ook is er een speciale Zone-modus waarin spelers de tijd en het vallen van de blokken kunnen stoppen. De game heeft dertig omgevingen met eigen muziek, geluidseffecten en een grafische stijl die verandert tijdens het spelen.

De pc-versie van Tetris Effect is gelijk aan de game die eerder voor de Sony-console verscheen, maar heeft meer grafische opties en ondersteuning voor ultrabreedbeeldmonitoren. De game heeft een optionele vr-modus en daarvoor is er compatibiliteit met de Oculus Rift en HTC's Vive. Voorlopig is de pc-versie alleen te koop via de Epic Games Store. Tetris Effect kost daar zo'n 33 euro en is als preorder met 20 procent korting te koop.