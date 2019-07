Asus ROG Phone II krijgt een Snapdragon 855 Plus 'en een 120Hz-scherm'

De aankomende Asus ROG Phone II krijgt de nieuw aangekondigde Snapdragon 855 Plus en volgens een gerucht ook een 120Hz-scherm. Nog niet veel smartphones hebben een display met een dergelijk hoge verversingssnelheid.

Dat schrijft onder andere XDA, dat het nieuws mede baseert op een post op het Chinese sociale netwerk Weibo. Op dat netwerk verschenen ook foto's van het toestel. De telefoon komt ook als eerste in China uit, ergens deze zomer. Of en wanneer de telefoon op de Europese markt uitkomt en voor welke prijs, is niet zeker. De eerste ROG Phone was wel in Nederland verkrijgbaar, net als meerdere andere Asus-telefoons, zij het lang niet bij iedere winkel. De adviesprijs van dat toestel was 899 euro. Sinds vorige maand heeft Asus zijn smartphones hier uit de schappen moeten halen na een verloren patentzaak tegen Philips.

De Snapdragon 855 Plus-soc is op maandag aangekondigd en is wat hardware betreft identiek aan de bestaande Snapdragon 855, maar dan met een iets hogere kloksnelheid voor de cpu- en gpu-cores. Volgens Qualcomm presteert de gpu van de 855 Plus vijftien procent hoger dan die in de reguliere versie.

Zoals het ROG-merk doet vermoeden, is de telefoon gericht op gamers. Hoge refresh- en framerates moeten ervoor zorgen dat gamen comfortabeler is, invoer sneller effect heeft en spelers sneller kunnen reageren op wat er op het scherm gebeurt. Andere toestellen met een verhoogde verversingssnelheid zijn de Nubia Red Magic 3, de Razer Phone 2 en de OnePlus 7 Pro.