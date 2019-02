Razer Phone 2 krijgt Android 9 Pie-upgrade

Razer heeft Android 9.0 Pie uitgebracht voor de Razer Phone 2. De update komt over the air binnen bij gebruikers die het toestel los hebben gekocht. Versies die met abonnementen zijn aangeschaft, krijgen de upgrade later via de provider.

Volgens Razer zorgt de upgrade naar Android 9.0 ervoor dat de telefoon efficiënter gebruik zal maken van de accu. Ook belooft de fabrikant een 'betere gebruikservaring tijdens gaming en entertainment'. Verder verwijst Razer naar de lijst van Google met de vernieuwingen in Android 9 Pie.

Razer gaat de prijs van het toestel tijdelijk te verlagen tot 550 euro. Op het moment van schrijven staat de telefoon voor 729 euro in de Pricewatch. De korting geldt 'ten minste' de hele maand maart, aldus de fabrikant.

Tweakers publiceerde eerder deze maand een review van de Razer Phone 2, als onderdeel van een round-up van drie gamesmartphones. Het toestel heeft 5,7"-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een Snapdragon 845-soc. De Razer Phone 2 kwam in oktober vorig jaar uit voor een adviesprijs van 849 euro.