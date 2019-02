Reddit test functie waarmee gebruikers elkaar fooi kunnen geven

Reddit experimenteert met een donatiemogelijkheid om gebruikers een fooi met echt geld te kunnen geven. Vooralsnog werkt de functie alleen bij één gebruiker in één subreddit. Reddit houdt zelf 18,5 procent van de fooi in als commissie.

Reddit-administrator internetmallcop kondigt de functie aan. Hij noemt het vooralsnog een klein experiment om gebruiker shittymorph te ondersteunen. Die staat bekend om zijn reacties die serieus beginnen, maar steevast eindigen met een tekst die verwijst naar een worstelwedstrijd.

Gebruikers kunnen bij een bericht van shittymorph op Tip drukken, waarna er een menu verschijnt met de opties om drie, vijf of tien dollar, of een zelf in te vullen bedrag te doneren. Gebruikers moeten met hun creditcard betalen.

Vooralsnog kunnen gebruikers alleen shittymorph een geldbedrag geven en dat kan ook alleen in de gelijknamige subreddit. Of het later breed beschikbaar komt, is nog niet bekend. Ook is het niet bekend hoe het geld bij shittymorph terecht komt. Wel is het duidelijk dat Reddit er geld aan verdient; 18,5 procent gaat naar het platform, 3 procent gaat naar betalingsverwerker Stripe. De overige 78,5 procent gaat naar de gebruiker die de fooi krijgt.

Gebruikers kunnen al langere tijd zogenaamde Awards kopen en die geven aan andere gebruikers. Met de virtuele reddit coins, die met echt geld kunnen worden gekocht, kunnen gebruikers een Silver, Gold of Platinum Award kopen. De ontvanger van zo'n Award krijgt er, in het geval van Gold en Platinum, onder meer reddit coins voor terug. Die virtuele munten zijn niet terug te converteren naar echt geld.