Reddit beperkt toegang controversieel pro-Donald Trump-subforum

Reddit heeft een controversieel subforum over Donald Trump in quarantaine gezet. De subreddit /r/the_donald zou oproepen tot geweld en daarmee de regels van het sociale netwerk overtreden. Een quarantaine is niet hetzelfde als een ban, maar maakt de sub wel lastiger te vinden.

The_Donald is sinds woensdagavond alleen nog te bezoeken door gebruikers met een geverifieerd e-mailadres, en pas nadat zij een waarschuwing hebben gekregen dat de subreddit mogelijk kwetsende inhoud bevat. De sub heeft meer dan 750.000 gebruikers.

De subreddit is in quarantaine gezet omdat het in de afgelopen maanden teveel regels zou hebben overtreden. De vrijwillige mods zouden daarbij niet genoeg hebben ingegrepen en teveel posts hebben laten staan die tegen de regels van Reddit in gaan. De druppel leken posts te zijn waarin werd opgeroepen tot geweld tegen politieagenten in Oregon.

Een quarantaine is niet hetzelfde als een ban. The_Donald is nog wel te bezoeken, maar alleen als gebruikers er expliciet naar op zoek gaan. Ook moeten gebruikers ingelogd zijn voor zij de subreddit kunnen bekijken, verschijnen posts niet in de zoekresultaten, en kunnen de oprichters geen geld verdienen aan de sub. Normaal gesproken verschijnen subreddits in quarantaine ook niet tussen het nieuwsoverzicht op de homepage van Reddit, maar dat gebeurde in het specifieke geval van The_Donald al niet. Mods van de subreddit hadden die zo ingericht dat er alleen nog maar upvotes en geen downvotes konden worden gegeven, waardoor de posts vrijwel altijd op de frontpage verschenen. Reddit paste zijn algoritme daarop zo aan dat de posts daar helemaal niet meer verschenen.

The_Donald was jarenlang de grootste pro-Donald Trump-subreddit op de site, en zelfs één van de grootste op internet. Op het forum werden voortdurend memes over de Amerikaanse president gedeeld, en het is één van de plekken waar het controversiële symbool Pepe the Frog vanaf stamde. Ook kwam de nagemaakte video waarbij Donald Trump een man met een CNN-logo als hoofd in elkaar sloeg van de subreddit af. Die werd destijds door de president zelf op Twitter gezet. Trump zelf deed ooit een Ask Me Anything op de site.

Reddit worstelt al jaren met de controversiële subreddit. Waar het sociale medium regelmatig andere subreddits bant of in quarantaine zet wilde de site The_Donald altijd 'een stem blijven geven'. Desondanks riepen gebruikers op de subreddit regelmatig op tot geweld tegen minderheden en werden nazistische denkbeelden vaak geprezen.