Reddit bant controversieel The_Donald-subforum en 2000 andere subreddits

Reddit heeft de controversiële subreddit The_Donald geband. Ook 2000 andere subreddits zijn niet langer meer te bezoeken. Het sociale netwerk heeft zijn regels rondom haatdragende content uitgebreid nadat verschillende subreddits vorige week protesteerden.

Reddit heeft zijn content policy bijgewerkt. De belangrijkste wijziging in het beleid zijn dat subfora die 'haat op basis van identiteit of kwetsbaarheid promoten' niet meer zijn toegestaan. De eerste regel van het nieuwe beleid is nu 'Remember the human', wat gebruikers eraan moet herinneren dat de site niet bedoeld is om individuele gebruikers of kwetsbare groepen te benadelen.

Ook heeft Reddit een nieuwe regel toegevoegd waarin het eerdere regels rondom niet-toegestaan gedrag samenvat. Opvallend daarbij is dat 'malafide pogingen andere communities te verstoren' niet meer is toegestaan. Andere regels zijn duidelijker en uitgebreider gemaakt.

Reddit-ceo Steve Huffman zegt dat het sociale netwerk zo'n 2000 subreddits in de ban heeft gedaan. Het overgrote merendeel daarvan was inactief. Volgens Huffman hadden slechts 200 van die subreddits meer dan tien dagelijkse actieve gebruikers.

De beruchtste subreddits die zijn geband zijn The_Donald, een groot pro-Trumpforum, en ChapoTrapHouse, een spinoff-forum van een populaire linkspolitieke podcast.

Beide subreddits zouden de nieuwe regels regelmatig hebben gebroken, stelt Huffman. The_Donald zou meer dan gemiddeld posts hebben laten staan die de eerste regel breken, maar ook andere gebruikers en subreddits hebben lastiggevallen. Ook zouden de moderatoren van de subreddits hebben geweigerd de regels op te volgen. Bij ChapoTrapHouse zou hetzelfde zijn gebeurd.

Met name The_Donald was altijd een controversieel forum op de site. Enkele jaren geleden was het een van de grootste online bolwerken van aanhangers van de president, maar de gebruikers gingen daarbij vaak erg ver door geweld te verheerlijken en zich in andere forums te mengen, ook wel brigading genoemd. Desondanks bande Reddit het forum nooit. Wel besloot de site vorig jaar de subreddit in quarantaine te zetten. Dat betekent dat het moeilijker was om de posts te lezen. Sindsdien zijn veel gebruikers weggegaan naar andere subforums en alternatieve websites. Er waren nog maar weinig actieve posts op The_Donald.

Andere forums die zijn geband, richtten zich veel op kwetsbare groepen. Onder andere de subreddits Soyboys, Cumtown, Gendercritical en DarkHumorandMemes zijn geband.

Reddit lijkt met de nieuwe regels in te spelen op de recente sentimenten op het platform. De afgelopen weken gingen verschillende subreddits 'op zwart'. Dat gebeurde na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de daaropvolgende protesten. Moderators en gebruikers klaagden over het zwakke beleid van Reddit rondom haatspeech. Ze vonden dat het netwerk te weinig actie ondernam tegen de ergste overtreders, zoals The_Donald.