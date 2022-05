Infinity Ward laat 200 spelers Battle Royale doen in Call of Duty: Warzone

Infinity Ward voegt een nieuwe modus toe aan Call of Duty: Warzone waarin 200 spelers tegen elkaar kunnen spelen. Dat was al mogelijk met 150 spelers, maar de game maakt het tijdelijk mogelijk met nog meer in de Battle Royale-modus te spelen.

De veranderingen zijn vanaf dinsdagochtend te spelen in de game. Ontwikkelaar en studio Activision en Infinity Ward zeggen dat in de nieuwe Warzone-modus 200 spelers in een Battle Royale Quads-match kunnen spelen. Het gaat om een modus die slechts beperkt te spelen is, al zegt de ontwikkelaar niet hoe lang die 'limited time' precies is. Het was al mogelijk om met 150 spelers een Battle Royale-match te spelen.

De verandering zit in Reloaded-modus van Season Four van Warzone. Daarin zitten ook andere toevoegingen die ook al in in Modern Warfare zat. Daaronder vallen de sniper rifle Rytec AMR. Ook kunnen spelers een Juggernaut Royale-modus spelen en een nieuw Contract spelen dat Supply Run heet. Spelers kunnen daarnaast een nieuwe operator, Roze, kiezen, en de map Cheshire Park spelen.