Call of Duty: Warzone heeft nu een bèta met privérondes

Infinity Ward heeft een update voor Call of Duty: Warzone uitgebracht waarmee spelers de mogelijkheid krijgen om privéwedstrijden te starten. Deze privélobbies zijn als bètaonderdeel toegevoegd aan Warzone.

Het gaat om update 1.29, waarmee de veelgevraagde privérondes in Warzone zijn toegevoegd. Hiermee is het in principe mogelijk dat iemand een privélobby start en bijvoorbeeld afwijkende regels instelt. Of een speler kan het speelveld met een vriend betreden om de omgeving te verkennen en wapens uit te proberen, zonder de aanwezigheid van tegenstanders.

Er zijn wel een aantal voorwaarden voordat een Private Warzone-wedstrijd of -ronde ook daadwerkelijk begint. Infinity Ward heeft drie modi ingesteld: een reguliere battleroyalemodus met minimaal vijftig spelers, een Plunder-modus met minimaal dertig spelers en een mini-battleroyalemodus waarbij er 24 spelers nodig zijn voordat de ronde aanvangt.

De ontwikkelaar zou met deze update ook de totale bestandsgrootte van de game met 25GB verkleinen. In dat kader past Infinity Ward bij de pc-versie een wijziging toe ten aanzien van hoe textures worden gedownload. Textures voor hoge resoluties worden, mits ingesteld in het menu, binnengehaald tijdens het spelen. Dit heet On-Demand Textures Streaming. De textures voor wapens en Operators worden tijdens de gamesessie gestreamd naar degenen die de textureresolutie op hoog hebben ingesteld. Spelers kunnen ook een limiet voor het streamen hiervan instellen