Call of Duty: Modern Warfare-update laat pc-spelers gameonderdelen verwijderen

Pc-Spelers krijgen met een aankomende Call of Duty: Modern Warfare-patch de mogelijkheid om verschillende gamemodi te verwijderen. Dat betekent dat de hele game-installatie kleiner is te maken. Modern Warfare is berucht om de relatief grote opslagruimte die nodig is.

De production director van Modern Warfare, Paul Haile, meldt op Twitter dat de 1.28-update dinsdag uitkomt en dat er voor pc-spelers specifieke deïnstalleeropties zijn voor de verschillende gamemodi. Dat betekent bijvoorbeeld dat spelers die enkel in de battleroyalemodus Warzone geïnteresseerd zijn, de campagne kunnen verwijderen en zodoende schijfruimte kunnen vrijmaken. Wat er nog meer zit in deze update is nog niet duidelijk.

Inmiddels zit de totale benodigde opslagruimte in de buurt van 250GB, nadat er met de recente seizoen 6-update nog eens 57GB bij kwam. Er kwamen toen nogal wat klachten van spelers dat de game niet meer paste op een 250GB-ssd. Met de verschillende toevoegingen aan de game is de totale benodigde opslagruimte in ongeveer een jaar tijd flink gegroeid. Activision zei een jaar geleden nog dat er 175GB vrije opslagruimte moest worden aangehouden, om rekening te houden met de content die na de release zou worden aangeboden.

Overigens hebben consolespelers wel de mogelijkheid om specifieke onderdelen van de game te verwijderen. Haile bevestigt dat dit op de PS4 echter alleen geldt voor spelers die de digitale versie van Call of Duty: Modern Warfare in hun bezit hebben. Spelers die het fysieke schijfje hebben, moeten alle data van de disc installeren.