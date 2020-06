Infinity Ward brengt seizoen 4 van Call of Duty: Modern Warfare uit

Het vierde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare is uit. Spelers kunnen sinds donderdagochtend nieuwe maps spelen en nieuwe wapens gebruiken. Ook is er een nieuwe Battle Pass en heeft Warzone een nieuwe modus.

In het vierde seizoen van de game voegt ontwikkelaar Infinity Ward een aantal nieuwe maps toe. Dat zijn onder andere Trench en Barakett Promenade, maar ook Scrapyard. Die laatste is bekend van Modern Warfare 2. Trench is een kleine map voor twee tegen twee spelers, terwijl Barakett Promenade juist grotere teams aankan. Ook zitten er nieuwe wapens in het spel, zoals de SMG uit Call of Duty: Ghosts en de CR-56 assault rifle. Er zijn challenges beschikbaar voor wapens waarmee spelers een nieuwe sticker en een player card kunnen unlocken.

Call of Duty: Warzone bevat een nieuwe modus. Warzone Rumble is een match die in verschillende gebieden rondom Verdansk plaatsvindt, waarbij twee teams van vijftig spelers met parachutes in het spel worden gedropt. Tot slot is er een nieuwe Battle Pass, waarmee spelers nieuwe beloningen kunnen vrijspelen.

Infinity Ward heeft seizoen 4 van Call of Duty: Modern Warfare uitgebracht om 08:00 uur Nederlandse tijd. Het gaat om een grote download, waarschuwt het bedrijf, maar het heeft veel compressie toegevoegd, waardoor de game uiteindelijk maximaal vier gigabyte extra schijfruimte op consoles inneemt. De ontwikkelaar had de release van Modern Warfare vorige week uitgesteld vanwege de protesten in de Verenigde Staten. Het was toen nog niet bekend wanneer de release dan wel zou plaatsvinden.