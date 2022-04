Call of Duty: Warzone lijkt een mobiele versie te krijgen. Dat valt af te leiden uit in een inmiddels weggehaalde of al ingevulde vacature op de site van Activision, de uitgever van de Call of Duty-games. Of het om een versie voor smartphones of de Nintendo Switch, is niet duidelijk.

De vacature is inmiddels verdwenen, maar onder meer PC Gamer geeft een aantal onderdelen van de oorspronkelijke vacature weer, waarbij specifieke Warzone-gerelateerde zaken worden genoemd. Zo wordt als taak omschreven dat de sollicitant de essentiële features van Warzone voor de consoles en de pc moet gebruiken en aanpassen voor de beste 'mobiele concretisering'.

Ook dient de nieuwe medewerker de Warzone-formule verder te verbeteren door specifieke, mobiele toevoegingen voor te stellen en te produceren. Verder dient hij bepaalde features aan te passen om te komen tot een zo goed mogelijke mobiele ervaring. Daarnaast zal de nieuwe medewerker fungeren als het primaire contactpunt binnen het Warzone Mobile-team, waarbij het draait om beslissingen over gebruikersfeatures, de gebruikerservaring en de algehele kwaliteit.

Activision heeft overigens al Call of Duty: Mobile. Deze mobiele game kwam in oktober vorig jaar uit en bevat naast reguliere multiplayeropties ook een battle-royalemodus. Warzone is de battle-royalemodus van het vorig jaar uitgekomen Call of Duty en is beschikbaar op de consoles en de pc. Of er daadwerkelijk een mobiele versie van Warzone zal verschijnen en zo ja, wanneer, is nog onbekend. De komst daarvan ligt voor de hand, onder meer gelet op de populariteit van Warzone: deze modus had in augustus al 75 miljoen spelers.