Call of Duty-games hebben drie miljard dollar opgeleverd in een jaar

Alle Call of Duty-games bij elkaar waren in de afgelopen twaalf maanden goed voor een omzet van drie miljard dollar. Dat is een stijging van tachtig procent ten opzichte van een jaar geleden. De grote groei komt mede door free-to-playgames als Warzone en Call of Duty: Mobile.

Activision maakt niet bekend welke Call of Duty-game het meest heeft opgeleverd of wat de verhouding is tussen omzet uit verkopen van games en de omzet uit in-game aankopen. Wel zegt de uitgever dat Call of Duty: Warzone inmiddels 85 miljoen spelers heeft. Warzone is gratis te spelen op de pc en consoles en bevat optionele in-game aankopen. Datzelfde geldt voor Call of Duty: Mobile, de smartphonegame die al meer dan 300 miljoen keer is gedownload.

De hoge omzet is ook te danken aan goede verkopen van volledige Call of Duty-games, schrijft Activision. Volgens de uitgever waren de verkopen veertig procent hoger dan vorig jaar. De cijfers gaan over alle Call of Duty-games die dit jaar verkocht zijn. Niet alleen de nieuwe game CoD: Black Ops Cold War, maar ook games die in voorgaande jaren zijn uitgekomen.

Volgens Activision hebben 200 miljoen mensen dit jaar een Call of Duty-game gespeeld. Dat is een schatting van de uitgever en het getal bevat ook mobiele games. Het aantal spelers is het hoogste ooit voor de CoD-franchise. November was een recordmaand voor aantal spelers en gespeelde uren, zegt de uitgever.

Activision wil spelers betrokken houden door meer gratis post-release content uit te brengen. De uitgever doet dat in de vorm van seizoenen, voor bijvoorbeeld Black Ops Cold War en Warzone. Op 10 december krijgt Black Ops een Season 1-uitbreiding.