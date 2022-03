Het stond er echt. Duizenden gamers hadden per ongeluk de PlayStation 4-versie van Call of Duty Black Ops: Cold War gespeeld op hun fonkelnieuwe PlayStation 5. Waarom? Bezitters van het crossplatformpakket, dat PS4-gamers laat upgraden naar PS5, hadden handmatig de PS5-versie moeten selecteren. Deden ze dat niet, dan werd standaard de oude versie naar hun console gedownload. Toen dat eenmaal duidelijk was, kregen velen ook nog te maken met de ‘download queue-bug’ die het herbouwen van de database vereist voor hij verholpen is. Dat laatste ligt trouwens aan de console, niet aan de game, maar het geeft wel aan dat deze nieuwe Call of Duty last heeft van een valse start op de nieuwe generatie consoles. Jammer, want er is genoeg reden voor enthousiasme. Voor het eerst is Call of Duty immers speelbaar op 120Hz op consoles en is er de optie om raytracing te gebruiken. Ook is er natuurlijk de nieuwe DualSense-controller van de PlayStation 5, die belooft een heel nieuwe laag van meeslependheid toe te voegen aan games. En die belofte wordt door Call of Duty Black Ops: Cold War ook ingelost.

We gaven in de review over de PlayStation 5 al aan dat het nog maar de vraag zou zijn of ontwikkelaars de moeite zouden nemen de features van de DualSense te ondersteunen. We zagen immers bij de DualShock 4 dat lang niet altijd alle kenmerken werden gebruikt door ontwikkelstudio’s die niet van Sony zelf zijn. Toen we in eerste instantie de PlayStation 4-versie van Call of Duty speelden - ja, wij ook - voelden we aanvankelijk dus gewoon ‘standaard-rumble’ en niets specifieks aan de triggers. Gelukkig veranderde dat toen we waren overgestapt naar de PS5-versie. Die controller geeft via de haptische feedback veel beter weer wat er in de game gebeurt.

Het grootste verschil zit in de triggers. Je voelt duidelijk de feedback wanneer je ‘aim down sight’ gebruikt, terwijl het indrukken van de rechtertrigger nu veel meer voelt als het overhalen van de trekker van een echt geweer, waarbij er ook nog eens duidelijke verschillen voelbaar zijn per wapen. Je voelt eerst tegendruk, tot het moment komt waar de trigger echt overgehaald wordt: op dat punt valt de tegendruk weg, schiet de trigger door en vuur je je wapen af. Je kunt je trigger dus ook induwen tot vlak tegen dat punt aan. Op die manier simuleren Call of Duty en de DualSense-controller op unieke wijze hoe een soldaat rondloopt met zijn vinger aan de misschien zelfs al iets ingedrukte trigger.

De DualSense biedt de duidelijkste meerwaarde als het gaat om de upgrade van PS4 naar PS5. Dat is een aspect dat Xbox-gamers moeten missen. Voor pc-gamers zijn er oplossingen om de DualSense op pc te gebruiken, maar aangezien officiële drivers ontbreken lijkt het uitgesloten dat via de pc-versie van Cold War dezelfde DualSense-features kunnen worden beleefd.

Op visueel gebied veranderen er uiteraard ook zaken door de komst van de nieuwe consoles. Het blijft overigens zo dat je voor de beste graphics op de pc moet zijn. Over de prestaties van die versie lees je verderop in deze review meer. Over de consoles kunnen we best kort zijn. De grafische meerwaarde is vrij beperkt. De verschillen tussen de PS4- en PS5-versie - die bijvoorbeeld raytracing voor licht- en schaduweffecten toevoegt - zijn verwaarloosbaar. De actie gaat vaak zo snel dat je toch al geen duidelijke verschillen waarneemt. Wanneer het beeld trager is, zijn die verschillen er wel. Met name in gezichten zijn meer details zichtbaar. Naar de invloeden van raytracing is het vooral goed zoeken. De invloed van een andere nieuwe feature, 120Hz, is uiteraard duidelijker. Meer beeldjes betekent een betere kans om raak te schieten, wat je prestaties in de multiplayer flink zou kunnen helpen. Er is echter wel een keerzijde. Gebruik je deze feature, dan kun je geen gebruik meer maken van raytracing en draait de game ook in een lagere resolutie. In de praktijk wisselt die resolutie tussen 1440p en 1080p, wat afhangt van de hoeveelheid actie op het scherm. De console schaalt deze resolutie overigens op naar 4k, dus voor je beeldsignaal verandert er niets.

PlayStation 5-gameplay (4k60) met raytracing ingeschakeld