Titel Call of Duty Black Ops: Cold War Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One,

PlayStation 5, Xbox Series X Ontwikkelaar Treyarch & Raven Uitgever Activision Releasedatum 13 november 2020

Onlangs kon je op Tweakers al een artikel lezen over de onthulling van Call of Duty Black Ops: Cold War. In die preview gingen we in op de singleplayer en ontdekten we hoe Treyarch en Raven met de game terug willen naar de basis van de Black Ops-serie. Nu, twee weken later, hebben we de kans gekregen om zelf aan de slag te gaan. Zoals gebruikelijk bij Call of Duty draaide de eerste hands-on volledig op de multiplayermodus van het spel. Samen met journalisten van over de hele wereld kregen we de kans om ongeveer drie uur los te gaan met bekende spelmodi als Domination, Hardpoint en Team Deathmatch, op verschillende maps.

Nog voor we begonnen was er echter al iets dat veel gamers tevreden zal stellen. Het hoofdmenu van Call of Duty Black Ops: Cold War telt namelijk vier afdelingen. Zoals gebruikelijk vind je er de singleplayercampagne, de multiplayer en Zombies, maar ook Warzone staat er gewoon tussen. Inderdaad, de spelmodus die een doorslaand succes heeft gemaakt van Call of Duty: Modern Warfare keert terug in de komende Call of Duty-game. Op welke manier, hoe de map eruit ziet en wat er allemaal verandert, is nog niet bekend. In deze sessie mochten we helaas nog niet aan de slag met het bekende battleroyaleconcept. Dat de modus er is, moet voor nu voldoende goed nieuws zijn. Overigens moeten we daarbij wel zeggen dat het ons zeer had verbaasd als Treyarch, na het succes van Blackout en nog veel grotere succes van Warzone, geen battle royale in zijn game zou hebben verwerkt.

Crossplatform

Een ander element dat in de game zit konden we wel al meteen uitproberen. Althans, eigenlijk kunnen we beter zeggen dat we het konden zien, maar dat het verder niet opviel. Call of Duty Black Ops: Cold War wordt volledig crossplatform. Alle spelers die deelnamen aan deze speelsessie, mochten vooraf kiezen of ze dat met een PlayStation 4 of een pc wilden doen. Tijdens de speelsessie werden spelers zonder restricties aan elkaar gekoppeld, wat betekent dat doorgaans een deel van de lobby op pc speelde en een deel op PS4. In de lobby is dat zichtbaar doordat achter elke speler een icoontje staat met het platform waarop diegene speelt. Voor ons was dat dus een Battlenet-logo, voor anderen een PS4-logo. Tijdens het spelen merkten we er verder niets van. Het was zeker niet zo dat de pc-spelers of juist de PS4-spelers continu domineerden, wat erop wijst dat het met de balans tussen beide platformen wel goed lijkt te zitten.

Verder is opvallend dat we vooraf geen presentatie kregen. Geen aanwijzingen, geen verhaal over nieuwe features of andere interessante dingen. Gewoon: de game is live, ga maar spelen. Verfrissend, maar ook raar. De bloemlezing over nieuwe vindingen, systemen en dergelijke hoort er een beetje bij. Tenzij … ze er niet zijn. Want inderdaad, als we even terugblikken op het moment waarop we de ‘Early Alpha’ weer afsloten, moeten we concluderen dat we vooral ‘gewoon Call of Duty’ hebben zitten spelen. Er zijn zeker wel wat nieuwe elementen te vinden, zoals spelmodi die meer nadruk leggen op voertuigen en een heel nieuwe spelmodus die draait rond het evacueren van een VIP, maar toch: in grote lijnen wordt de multiplayer van Cold War precies wat je er op basis van de vorige games van verwacht.