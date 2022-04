Activision brengt CoD Black Ops: Cold War op 13 november uit

Activision brengt Call of Duty Black Ops: Cold War op 13 november uit, zo heeft de uitgever bekendgemaakt. De game is een vervolg op Black Ops en verschijnt voor de huidige en volgende generatie gameconsoles.

Treyarch heeft de game gemaakt en het spel speelt zich af in 1981, zo blijkt uit de informatie die Activision heeft vrijgegeven. Daarbij draait het om een Russische geheim agent met de naam Perseus. Dat zou een gevaarlijke spion zijn. Spelers gaan met een zelfgemaakt personage op pad in onder meer geheime operaties om die uit te schakelen.

De game speelt zich voor een klein deel ook af in Amsterdam, zo blijkt uit de preview van Tweakers. Cold War verschijnt op 13 november en zal uitkomen voor Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 en Xbox Series X. De releasedata voor de nieuwe consoles zijn nog niet bekend, dus of de game gelijk daarop zal verschijnen, is nog niet duidelijk.

Op de Call of Duty-website staat dat de PlayStation 5-versie tijdens de 'feestdagen' uitkomt in de Verenigde Staten en Canada en 'eind 2020' in de rest van de wereld. De Xbox Series X-versie staat op de planning voor 'later dit jaar'.