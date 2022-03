'Microsoft wilde eerst alleen minderheidsbelang in TikTok-eigenaar ByteDance'

Microsoft had in eerste instantie alleen interesse in een klein minderheidsbelang in TikTok-eigenaar ByteDance, meldt The New York Times. Het bedrijf wilde vooral het sociale medium overhalen om van Google Cloud over te schakelen op Microsoft Azure.

Pas later werd het een gesprek over een gedeeltelijke overname van TIkTok, meldt The New York Times in een achtergrondartikel over de lopende gesprekken. De betrokken bedrijven hebben de informatie in het artikel niet bevestigd en de krant baseert zich op anonieme bronnen voor het verhaal.

Het ging Microsoft in eerste instantie vooral om een minderheidsbelang, vooral om ByteDance over te halen om over te schakelen van Google Cloud op Microsoft Azure voor hosting. Dat zou Microsoft een nieuwe grote klant opleveren voor zijn clouddienst. ByteDance wilde met Microsoft een aandeelhouder toevoegen die goede banden heeft met de Amerikaanse overheid.

Inmiddels spreken beide bedrijven over een gedeeltelijke overname van TikTok. Daarbij lopen de gesprekken uiteen van alleen het Noord-Amerikaanse gedeelte tot aan heel TikTok buiten China. De bedragen die daarbij rondgaan lopen van 20 tot 50 miljard dollar. Oracle zou ook interesse hebben, maar de gesprekken met Microsoft zouden verder gevorderd zijn. De verkoop van een deel van TikTok zou onder dwang zijn, omdat de Amerikaanse overheid de app wil verbieden als die in Chinese handen blijft.